Экономист объяснил приостановку сертификации «Северного потока-2»

Несмотря на приостановку сертификации «Северного потока-2», глобальных претензий к газопроводу нет, вероятнее всего, речь идет о бюрократических тонкостях, заявил экономист, аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Европе в любом случае придется ускориться с принятием решения, когда придут холода.

Германия 16 ноября на время приостановила процесс сертификации «Северного потока-2». Как объяснил регулятор ФРГ, приостановление процесса сертификации российского газопровода связано с юридическими изменениями. Экономист связал это с множеством финансовых и бюрократических тонкостей, а также с играми политиков, пытающихся лоббировать свои интересы.

«Северному потоку-2» быть

«Разные политические группировки пытаются лоббировать разные интересы. Если помните, в комиссию по сертифицированию планируется включить даже Украину, которая, естественно, будет вставлять нам палки в колеса. Мне кажется, что, пока погода хорошая, пока стоит тепло, европейцы надеются, что проскочат эту зиму и без российского газа. Но, как только ударят холода, они зашевелятся куда быстрее», — считает Коренев.

Он напомнил, что даже зеленая повестка, которая была крайне актуальна в последние несколько лет, ушла на последний план, как только ударил энергетический кризис: страны начали размораживать угольные шахты, Франция задумалась о восстановлении АЭС, Турция уже заказала их у России. Экономист отметил, что политические игры на этом фоне могут продолжаться довольно долго, но закончатся, как только европейцы начнут замерзать.

«На самом деле, сертификация — это довольно долгий и сложный процесс, особенно с учетом того, что газопровод у нас подводный. Там куча очень сложных механизмов, которые необходимо проверить, убедиться, что они не навредят экологии стран. Все это требует огромного количество согласований и формальностей. Но вопрос тут простой: хотите быстро получить тепло — не надо придираться, не боитесь замерзнуть — можете отслеживать каждую запятую», — добавил экономист.

Коренев подчеркнул, что на данный момент приостановка сертификации не критична — она должна завершиться только к 8 января, так что время еще есть. Пока, по его словам, процесс находится на стадии технических работ, глобальных претензий к «Северному потоку-2» ни у кого нет.

Ранее в октябре Минэнерго Германии вынесло свое заключение по «Северному потоку-2». Ведомство признало, что эксплуатация трубопровода не угрожает энергетической безопасности Европы.