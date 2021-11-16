Россиянам назвали способы распознать «развод» на станциях шиномонтажа

Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров назвал россиянам способы распознать «развод» на станциях шиномонтажа. По его словам, такие сервисы зачастую навязывают клиентам лишние услуги, передает агентство «Прайм».

Автоэксперт привел в пример накачивание колес аргоном или другими газами. На безопасность это не влияет, равно как не несет практической пользы. Многие официальные и неофициальные организации предлагают выполнить работы, связанные с заменой колес.

«На взгляд обывателя, они не обязательны к выполнению. Однако в процессе замены колес мастер может обнаружить скрытые проблемы. Например, если на определенном колесе или на нескольких присутствует неравномерный износ, это говорит о том, что у автомобиля, возможно, сбиты углы установки колес», — рассказал Сидоров.

Специалист добавил, что мастера могут визуально оценить состояние тормозной системы и предложить те или иные виды работ, однако их необходимость зависит от возраста и характера эксплуатации машины. По словам эксперта, обыватели часто считают, что предложения очистить сопряженные элементы или поменять уплотнители — это навязывание лишних услуг.

Сидоров порекомендовал обращать внимание на объективность, например, может ли мастер подтвердить существующие проблемы на фото и видео, или предлагает что-либо только на словах. Он заключил, что обслуживание лучше проводить в сервисах официальных дилеров, которые отвечают за качество работы.

Ранее автоэксперт Петр Баканов заявил, что при пробеге более 150 тысяч километров большинство машин начинают часто ломаться. По его словам, при ограниченном бюджете лучше купить машину более низкого класса и с небольшим пробегом, чем более дорогой автомобиль, проехавший несколько сотен тысяч километров.

