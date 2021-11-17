В более чем 40 городах России перестали строить жилье

В 43 российских городах с общим населением 2,2 миллиона человек до нуля снизилось строительство многоквартирных домов по сравнению с осенью 2020 года. Об этом рассказал«Известия» гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

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Эксперт отметил, что подобная ситуация наблюдается в том числе в довольно крупных городах с населением более 100 тысяч человек, таких как Мурманск, Орск, Братск, Сызрань, Соликамск и Чайковский, в которых с октября 2019 года прекратилась стройка жилья. В качестве причин данной проблемы Выломов назвал несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов, цикличность в отрасли, а также отсутствие свободной земли.

По мнению президента ГК «Основа» Александра Ручьева, самой распространенной причиной отсутствия новостроек в городах является низкий платежеспособный спрос. При этом он отметил, что когда внутри города заканчивается место для стройки, она выходит за границы. В качестве примера он привел подмосковное Видное.

Однако, как отметил президент Национального объединения строителей Антон Глушков, с 2019 года объемы текущего строительства многоквартирных домов снизились на 20 миллионов квадратных метров. По его словам, в первую очередь связано со вводом проектного финансирования с использованием эскроу-счетов, которые являются обязательными для всех компаний.

Выломов подчеркнул, что объем жилищного строительства в России на протяжении полутора лет не превышает 100 миллионов квадратных метров. В то же время имеется национальная цель, согласно которой к 2030 году годовой ввод должен достигнуть 120 миллионов «квадратов».

Ранее специалисты рынка недвижимости раскрыли важный нюанс инвестирования: больше всего от этапа котлована к этапу сдачи дома растут в цене квартиры малой площади. Кроме того, хорошая инвестиционная привлекательность у больших пентхаусов в люксовых домах. Основной рост цен приходится до 50 процентов готовности дома, а после рост уже не такой значительный.