В России захотели ограничить продажу квартир с наценкой

В Госдуме разработали законопроект о запрете перепродажи строящегося жилья с наценкой

В Госдуме захотели ограничить перепродажу жилья с наценкой, сообщает «Российская газета». Речь идет о практике, когда застройщик невовремя завершает строительство и имеет право вернуть дольщикам деньги, а затем продать квартиры новым покупателям по более высокой стоимости.

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Инициативу, которая пресечет эту схему, разработали депутаты Госдумы совместно с институтом развития «Дом.рф», рассказал изданию глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законопроект касается средств, размещенных на эскроу-счетах, уточнил парламентарий. Пока что «здесь застройщик может диктовать свои условия», посетовал депутат.

Он отметил, что перепродажа жилья новым покупателям позволяет застройщикам получать «навар» — дом уже возведен, следовательно, квартиры становятся дороже. «И можно предлагать уже новым покупателям это жилье по новой цене», — пояснил Аксаков.

Ранее аналитик TeleTrade Марк Гойхман заявил, что в настоящее время вложения в недвижимость с инвестиционными целями вряд ли целесообразны. В ближайшие месяцы вероятна стагнация и даже некоторое проседание цен на рынке жилья, предрек эксперт.

