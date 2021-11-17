Губерниев заявил о желании увидеть стыковой матч России и Украины за выход на ЧМ

Губерниев: было бы здорово, если бы Россия и Украина сыграли друг против друга в стыках

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что жалеет, что не сможет увидеть матч между футбольными сборными России и Украины. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Губерниева, он желает дожить до того момента, когда Россия и Украина смогут беспрепятственно играть друг с другом. Комментатор добавил, что матч между российской и украинской сборными будет для него большим праздником и огромным счастьем. «Как сейчас было бы здорово, если бы футболисты сыграли друг против друга в стыках [за выход на чемпионат мира-2022]», — заявил он.

Обе команды заняли вторые места в своих группах и продолжат борьбу за попадание на чемпионат мира-2022 в стыковых матчах. В плей-офф квалификации сборная Россией не сможет встретиться с Украиной. По решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), при жеребьевке команды изначально разведут по разным полуфинальным парам. Они также не смогут сыграть друг против друга в решающем матче отбора.