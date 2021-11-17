Определены все возможные соперники сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022

Стали известны все участники стыковых матчей в отборе на чемпионат мира-2022 по футболу

Стали известны все сборные-участницы стыковых матчей в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За путевки на мундиаль с россиянами посоперничают команды Португалии, Швеции, Уэльса, Чехии, Шотландии, Италии, Польши, Турции, Австрии, Северной Македонии. В стыки также попали украинцы, но они не будут определены в соперники сборной России по решению ФИФА и УЕФА.

12 команд поделят на три сетки по четыре сборные в каждой. В первых полуфиналах сеяные команды сыграют с несеяными, затем победители матчей разыграют три путевки на мундиаль. Сборная России попала в число сеяных команд, поэтому в первом раунде может встретиться с Уэльсом, Польшей, Северной Македонией, Австрией или Чехией.

Стыковые матчи пройдут в марте следующего года. Жеребьевка состоится 26 ноября.