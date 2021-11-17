Появились подробности нападения тестя Кокорина на главу крупной IT-компании

Глава крупной IT-компании Лев Матвеев поделился подробностями нападения со стороны тестя российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Руслана Валитова. Его слова приводит «Пятый канал».

Матвеев подчеркнул, что впервые видел Валитова и открыл окно своего автомобиля на просьбу последнего, думая, что тот хочет спросить что-то. «Но когда человек вдруг ни с того ни с сего разбил правое зеркало машине, угрожал моей жизни и так далее — я был в шоке. Он сказал, что "Я Руслан Валитов, мне все позволено". После этой фразы я решил дело до конца доводить», — заявил он.

Об инциденте стало известно ранее 17 ноября. Отмечалось, что Валитов подошел к Матвееву, ударил по машине, а затем напал на него. Матвеев обратился в полицию. При этом Валитов заявил, что лишь сделал замечание и не наносил ударов пострадавшему.

Адвокат Максим Калинов заявил, что в данном случае речь может идти только о гражданском деле. Матвеев, который подвергся нападению со стороны Валитова, может подать иск на причинение вреда имуществу.