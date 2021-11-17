Тесть Кокорина объяснил нападение на главу крупной IT-компании

Тесть российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Руслан Валитов прокомментировал нападение на главу крупной IT-компании Льва Матвеева. Его слова приводит Telegram-канал «112».

Валитов рассказал, что, выезжая из поселка с ребенком, встретил Матвеева на автомобиле. По его словам, мужчина превысил допустимую в этом месте скорость на 40 километров в час, из-за чего он сделал ему замечание. «Эта козлиная рожа пролетает, посылает меня на три буквы и начинает газовать в мою сторону. Я выставил руку, чтобы он меня не придавил. Это было максимум моего движения», — объяснил суть конфликта тесть футболиста.

Об инциденте стало известно ранее 17 ноября. Отмечалось, что Валитов подошел к Матвееву, ударил по машине, а затем напал на него. Матвеев уже обратился в полицию. По его мнению, нападавший находился под действием наркотиков.

Адвокат Максим Калинов заявил, что в данном случае речь может идти только о гражданском деле. Матвеев, который подвергся нападению со стороны Валитова, может подать иск на причинение вреда имуществу.