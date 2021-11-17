Россия открестилась от причастности к миграционному кризису

Захарова: Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии

Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила на онлайн-брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По поводу разрастания конфликта с ЕС, мы точно к этому не имеем никакого отношения... К нам эта ситуация никакого не имеет отношения», — открестилась от текущей ситуации с мигрантами дипломат.

В том же выступлении Захарова заявила, что кризис — последствие действий Запада, реальная его причина — колониальные интервенции Британии и других стран на Ближний Восток. Ранее в ноябре министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила о причастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Она отметила, что Москва должна надавить на Минск, чтобы положить конец кризису и начать диалог.