Захарова объяснила миграционный кризис у границы Польши действиями Запада

Миграционный кризис, продолжающийся на границе Польши и Белоруссии — последствие действий Запада, реальная его причина — интервенции Британии и других стран на Ближний Восток. Так происходящее объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Полностью замалчивается наличие прямой связи между нынешними событиями и массированным, масштабным, колоссальным по размахам и объемам британским участием в военных интервенциях в Ираке, Афганистане, в событиях в Сирии. Все это не просто убивало людей и уничтожало государственность, но и уничтожило экономику этих стран», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что в первую очередь за это ответственны Британия и США: внешнеполитический курс этих двух стран и вызвал наплыв мигрантов, «вынудил значительную часть населения упомянутых стран направиться в другие части света, на другие континенты в поисках даже не столько лучшей жизни, сколько возможности выжить».

Ранее в ноябре министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс посчитала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Она заявила, что Москва должна надавить на Минск, чтобы положить конец кризису и начать диалог.

Британская сторона также отправила на границу двух стран своих военных — с целью помочь Польше укрепить пограничные заграждения и не пустить нелегалов на территорию страны.