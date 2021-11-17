Во Франции прекратили продажу лодок из-за уплывающих в Британию мигрантов

Сеть спортивных магазинов «Декатлон» на севере Франции временно прекратила продавать лодки-каноэ из-за увеличившегося числа мигрантов-нелегалов, уплывающих на них в Британию, пишет The Guardian.

«Учитывая нынешний контекст, приобретение каноэ больше не будет возможным», — приводит издание заявление фирмы. В нем же говорится, что каноэ стали все чаще покупать не для спортивных целей, а для того, чтобы пересечь канал. Это, подчеркивают в «Декатлоне», ставит под угрозу человеческие жизни, а компания не может позволять своим покупателям так сильно рисковать.

Сообщается, что предложили такую меру непосредственно в администрации магазинов в городах, приближенных к самому узкому месту пролива. Отмечается, что в последнее время водный путь в 34 километра нелегалы стали пытаться преодолеть именно на каноэ.

26 октября экстренные службы Великобритании срочно реагировали на инцидент у южного берега острова: спасать пришлось мигрантов, пытавшихся попасть в страну на надувной лодке.

4 августа в Соединенном Королевстве даже пришлось приостановить военные учения из-за высадки сразу 20 лодок с мигрантами на берегу Кента.