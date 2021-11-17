В Совфеде понадеялись на скорейшее принятие закона о QR-кодах

Сенатор Круглый выразил надежду, что парламент примет закон о QR-кодах до конца 2021 года

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый выразил надежду, что парламент примет закон о QR-кодах до конца 2021 года, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что парламент примет закон, документ нужный», — заявил Круглый.

Он также подчеркнул, что альтернативой для этих мерой является введение полного локдауна, что будет неблагоприятным для граждан и экономики.

Ранее Владимир Круглый оценил введение обязательных QR-кодов в транспорте. По его мнению, это оправданная мера для защиты непривитых от COVID-19 людей, которые входят в группу риска.