В Совфеде сравнили антипрививочников с экстремистами

Призывы антипрививочников более опасны, чем призывы экстремистов. Такое сравнение привел член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый, которого цитирует Telegram-канал «СенатИнформ».

По словам сенатора, официальная информационная политика в России должна быть более четкая. Так, необходимо больше открытых данных. В настоящее время достоверных сведений о COVID-19 и прививках в интернете недостаточно, отметил Круглый.

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Он добавил, что доля людей, выступающих против вакцин, составляет пять-семь процентов. Вместе с тем большинство не сделавших прививку россиян — это сомневающиеся граждане, которые не могут понять, нужна им вакцина или нет.

Сенатор также рассказал, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть опыт мониторинга соцсетей, когда ресурсы, распространяющие ложную информацию, отслеживают. Пока деятельность антипрививочников продолжается, ежеминутно гибнут люди, добавил он. «Кто-то услышит их, поверит и не привьется и, таким образом, подвергнет себя реальной опасности», — заключил парламентарий.

Ранее зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Леонов предложил амнистию для купивших сертификаты о вакцинации от СOVID-19.