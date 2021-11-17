Раскрыты отличия советской и американской власти в послевоенной Германии

Историки рассказали о подготовке кадров для военной администрации СССР и США в Германии

В июне 1945 года территорию Германии разделили на советскую, британскую, американскую и французскую зоны оккупации. Отличия советской и американской власти в послевоенной Германии раскрыли авторы книги «"Маленький СССР" и его обитатели. Очерки социальной истории советского оккупационного сообщества в Германии. 1945–1949». Кандидат исторических наук, независимый исследователь Владимир Козлов и историк, журналист Марина Козлова рассказали о подготовке кадров из СССР и США в интервью «Ленте.ру».

Марина Козлова отметила сложности, с которыми сталкивались сотрудники Советской военной администрации в оккупированной Германии (СВАГ). «Все эти люди попали в чрезвычайно сложную жизненную ситуацию. Фактически им очень по-советски приказали: цели ясны, задачи определены — исполняйте, товарищи! А товарищи, особенно в военных комендатурах, поначалу пребывали в некоторой растерянности. А как управлять-то? Мы ведь "оккупантами" никогда не работали, нас этому никто не учил», — пояснила она.

Владимир Козлов подчеркнул, что американских и британских специалистов готовили для работы в Германии с 1943 года. Это обусловлено отсутствием тягот немецкой оккупации, которые переносили в СССР. Красная армия, которая вела бои на собственной земле и готовила масштабные операции в Восточной Европе, не имела возможности подготовить таких специалистов.

В сентябре Министерство обороны России опубликовало архивные материалы о тактике советских танкистов в годы Великой Отечественной войны. Документы раскрывают действия экипажей, которые привели к победе Красной армии в битве на Курской дуге.