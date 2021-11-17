Историк описал отношение немцев к советской власти в Германии

Летом 1945 года территорию Германии разделили на зоны оккупации. Управление восточной зоной осуществляла Советская военная администрация в оккупированной Германии (СВАГ). Один из авторов книги «"Маленький СССР" и его обитатели. Очерки социальной истории советского оккупационного сообщества в Германии. 1945–1949», кандидат исторических наук, исследователь Владимир Козлов описал отношение немцев к советской власти в Германии в интервью «Ленте.ру».

По словам исследователя, в первый год работы военной администрации советские специалисты и местное население находились в состоянии психологической настороженности. Стороны разделяла не только память о войне, но и разные условия жизни и понимание миропорядка.

«Немцы засыпали военную администрацию жалобами на поведение военнослужащих. Маршал Жуков признавал обоснованность этих жалоб и наполнил свои жесткие приказы о наведении порядка в советской зоне оккупации немецкими смыслами», — пояснил Козлов.

В свою очередь, сотрудники СВАГ видели свежие изображения свастики и самодельные листовки на стенах. Это порождало сомнения в лояльности местного населения.

Автор книги отметил, что на отношения местного населения и советских специалистов также влиял комплекс превосходства над побежденными. Это обстоятельство усугублял страх жителей Германии перед советскими солдатами.

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