Доказана исключительная польза масок в борьбе с коронавирусом

Международная группа ученых доказала, что ношение масок является исключительной по своей эффективности мерой предосторожности от заражения SARS-CoV-2, не связанной с вакцинами, и снижает заболеваемость на 53 процента. Результаты исследования опубликованы в одном из ведущих научных журналов British Medical Journal.

Исследователи провели метаанализ предыдущих научных работ, чтобы определить общую эффективность общественных мер по профилактике заражения коронавирусом, такие как ношение масок, социальное дистанцирование и мытье рук. Анализ включал восемь научных исследований, которые продемонстрировали снижение заболеваемости COVID-19, связанное с мытьем рук, на 53 процента, благодаря ношению масок — на 53 процента и социальному дистанцированию — на 25 процентов.

Всего ученые рассмотрели 72 исследования, 35 из которых оценивали эффективность отдельных мер профилактики, а 37 — эффективность всей совокупности мероприятий. Однако из-за неоднородности данных метаанализ результатов по эффективности таких мер, как карантин, локдауны, закрытие границ, школ и рабочих мест оказался невозможен.

Исследования, проведенные в США, показали, что закрытие школ уменьшало заболеваемость на 62 процента, а смертность — на 58 процентов. Однако японские ученые такой связи не выявили. В Саудовской Аравии сообщалось о снижении заболеваемости COVID-19 на 4,9 процента через восемь недель после введения карантина. Ученые Индии зафиксировали, что при отсутствии карантина риск передачи SARS-CoV-2 увеличился в 14 раз. Исследования, проведенные в США, продемонстрировали, что закрытие рабочих мест снизило передачу на 12-16 процентов. Исследование в ЮАР показало, что всеобщая изоляция снижала риск заболеваемости на 14,1 процента.