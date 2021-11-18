Чеченский боец MMA напал на соперника во время интервью

Боец MMA Мухумат Вахаев устроил драку с Джонсоном во время интервью перед турниром ACA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Мухумат Вахаев напал на чемпиона Absolute Championship Akhmat (АСА) в тяжелой весовой категории Тони Джонсона во время интервью перед поединком. Видео доступно в Instagram промоушена.

Чеченский спортсмен решился на потасовку после слов соперника: «Ничего не случится, я сам разнесу его в клетке». Он нанес сопернику несколько ударов. Драку удалось остановить представителям бойцов.

Бой между Вахаевым и Джонсоном пройдет 19 ноября на турнире ACA 132 в Минске. На счету россиянина десять побед, четыре поражения и одна ничья. В активе американца 15 побед, пять поражений, одна ничья. Еще один бой с его участием завершился без результата.

В феврале прошлого года Вахаев участвовал в похожей потасовке. Во время интервью он приказал сопернику Евгению Гончарову закрыть свой рот, из-за чего спортсмены чуть не подрались.