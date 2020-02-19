Бойцы-тяжеловесы едва не подрались во время интервью

aca_mma / Instagram

Чемпион промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в тяжелом весе Евгений Гончаров и боец клуба «Ахмат» Мухумат Вахаев едва не подрались во время интервью перед боем, который должен пройти 21 февраля. Видео появилось в Instagram-аккаунте ACA.

Гончаров и Вахаев начали ругаться, боец из «Ахмата» приказал сопернику закрыть свой рот, в ответ на это Евгений начал его провоцировать. В итоге спортсмены чуть не сцепились, однако их партнерам удалось уладить конфликт.

На счету 33-летнего Гончарова 14 побед и два поражения за всю карьеру. Вахаев одержал восемь побед и потерпел четыре поражения, еще один бой завершился вничью.

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