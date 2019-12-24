Российский боец MMA раскрыл причину драки с тремя хулиганами

Российский боец MMA Дмитрий Кузнецов рассказал об инциденте, произошедшем с ним в Бибирево. Его слова приводит издание «Подмосковье Сегодня».

Спортсмен рассказал, что в тот вечер подвозил подругу, которая занимается рисованием. Кузнецов доставал из багажника автомобиля холст, а один из проходивших мимо неизвестных задел его.

«Видимо, парень хотел драку спровоцировать. Не знаю, что у него было на уме. Я ему ответил немного агрессивно: "Тебе места мало на тротуаре?" Он подошел, завязалась перепалка», — вспоминает Кузнецов.

Ранее 24 декабря сообщалось, что драка с участием бойца MMA и троих хулиганов попала на видео. В кадре также присутствовала девушка, ее оттолкнул один из участников конфликта. По словам Кузнецова, серьезных повреждений у нее нет: спутница спортсмена получила гематому.

Кузнецов — профессиональный боец. В своем последнем бою он уступил, выступая в Fight Nights Global. До этого у него была серия из девяти побед.

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