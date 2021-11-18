Глава World Athletics оценил перспективы России вернуть флаг и гимн к ОИ-2024

Глава World Athletics Коу: российские легкоатлеты могут вернуть флаг и гимн к ОИ в Париже

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу оптимистично оценил перспективы на восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации к Олимпийским играм 2024 года. Мнение главы организации передает ТАСС.

Если это произойдет, российские легкоатлеты смогут выступить на Играх в Париже под своим флагом и с национальным гимном. «Рабочая группа предоставляет нам информацию о том, действительно ли план восстановления выполняется должным образом», — добавил Коу.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне с 2018-го выступают на Играх в нейтральном статусе.

17 ноября конгресс World Athletics продлил отстранение ВФЛА. Российская федерация была исключена из международной ассоциации в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил.