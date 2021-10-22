Ласицкене номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира

Объявлены претендентки на звание лучшей легкоатлетки 2021 года, среди них Мария Ласицкене

Объявлены претендентки на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам 2021 года. Об этом сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

В числе кандидаток присутствует российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Всего на награду претендует девять спортсменок. Среди них нидерландская бегунья Сифан Хассан, завоевавшая два золота и бронзу на Олимпийских играх в Токио.

Список номинантов был составлен международной группой экспертов, голосование начнется на этой неделе. Обладатель награды будет объявлен в декабре.

Ранее Хассан обошла Ласицкене в споре за звание лучшей легкоатлетки Европы. На награду также претендовала российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Ласицкене на Олимпиаде в Токио завоевала золотую медаль. Также спортсменка стала победительницей Бриллиантовой лиги.