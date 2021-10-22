Ласицкене номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира

Объявлены претендентки на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам 2021 года. Об этом сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
В числе кандидаток присутствует российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Всего на награду претендует девять спортсменок. Среди них нидерландская бегунья Сифан Хассан, завоевавшая два золота и бронзу на Олимпийских играх в Токио.
Список номинантов был составлен международной группой экспертов, голосование начнется на этой неделе. Обладатель награды будет объявлен в декабре.
Ранее Хассан обошла Ласицкене в споре за звание лучшей легкоатлетки Европы. На награду также претендовала российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.
Ласицкене на Олимпиаде в Токио завоевала золотую медаль. Также спортсменка стала победительницей Бриллиантовой лиги.