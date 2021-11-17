Отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлили

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, 126 представителей национальных федераций выступили за продление санкций в отношении России, против проголосовали 18 делегатов, еще 34 воздержались от голосования.

Ранее 17 ноября глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что совет организации рекомендует продлить отстранение ВФЛА. В сентябре World Athletics получила 2,1 миллиона евро. Часть этой суммы приходится на штрафы, выплаченные ВФЛА. Полученные средства составили около 15 процентов от годового дохода организации.

Деятельность ВФЛА была приостановлена в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без необходимости получения статуса нейтрального атлета.