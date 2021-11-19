Американец Джонсон нокаутировал россиянина Вахаева в главном бою ACA 132

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Джонсон отправил в нокаут россиянина Мухомада Вахаева в главном поединке турнира Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Схватка тяжеловесов прошла в Минске. 35-летний американец нокаутировал соперника в концовке первого раунда. Победа над Вахаевым позволила Джонсону удержать пояс чемпиона ACA в тяжелом весе.

Изначально планировалось, что ACA 132 пройдет в Дубае. О решении о переносе ивента стало известно за четыре дня до турнира. Организаторы отметили, что сменили локацию по экономическим соображениям. Турнир в Минске прошел в присутствии зрителей.

На интервью перед боем разгорелся скандал. Вахаев набросился на соперника после того, как американец отказался извиниться за то, что назвал чеченца и его одноклубника «бойфрендами». После потасовки Вахаев заявил, что Джонсон перешел черту, оскорбив его соратника.

Джонсон известен по выступлениям в различных организациях. Американец дрался под эгидой One FC, KOTC, Bellator, Fight Nights Global, WFCA. На его счету победы над будущими спортсменами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александром Волковым и Дерриком Льюисом.