Уральский Халк нокаутировал соперника на ACA 131

Иван Штырков одержал победу нокаутом над Артуром Астаховым на ACA 131

Российский боец смешанного стиля (MMA) Иван Штырков добился победы над Артуром Астаховым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве. Ролик доступен в Twitter-аккаунте организации.

💣„THE URAL HULK”!

Beautiful knockout by Ivan Shtyrkov. pic.twitter.com/zoe195j9CE — ACA MMA (@ACA_League) November 5, 2021

33-тяжеловес нокаутировал оппонента за семь секунд до конца первого раунда. Уральский Халк одержал первую победу нокаутом с 2019 года.

Поединок против Астахова стал третьим для Штыркова в рамках организации. Уральский Халк дебютировал в ACA в схватке с Магомедом Исмаиловым. Тогда он уступил судейским решением.

В марте 2019-го Штырков подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Тяжеловес не провел под эгидой организации ни одного поединка. Промоушен разорвал соглашение с россиянином из-за проваленного допинг-теста.