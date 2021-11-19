Норвежский соперник Большунова оценил россиянина в качестве спутника для тусовок

Норвежский лыжник Иверсен заявил, что не стал бы тусоваться с россиянином Большуновым

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Эмиль Иверсен рассказал о взаимоотношениях с россиянином Александром Большуновым. Об этом сообщает Langrenn.

Норвежец низко оценил потенциал соперника в качестве спутника для посещения тусовок. Иверсен отметил, что не стал бы проводить с Большуновым свободное время.

При этом норвежский спортсмен отметил, что рад соревноваться с россиянами. По его словам, без представителей этой страны международные старты были бы похожи на норвежские соревнования, а ему и его партнерам можно было бы тренироваться в два раза меньше.

Сезон-2021/2022 в лыжных гонках начнется в финской Руке, где с 27 по 29 ноября пройдет первый этап Кубка мира. Большунов — действующий победитель турнира. Иверсен занял в прошлом сезоне 12-е место в общем зачете.