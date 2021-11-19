Полицейские застрелили 17-летнего футболиста

В Аргентине сотрудники полиции застрелили 17-летнего футболиста Гонсалеса во время погони

Футболиста аргентинского клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса застрелили в ходе полицейской погони. Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, в среду, 17 ноября, полиция открыла огонь по машине, где Гонсалес находился с друзьями. Футболист получил два пулевых ранения в голову. 17-летний игрок скончался на следующий день.

По версии полиции, машина с футболистом протаранила патрульный автомобиль на одном из перекрестков. Сотрудники правоохранительных органов собирались проверить документы у компании, но те попытались скрыться. Тогда полицейские начали преследование.

Родственники погибшего заявили, что намерены разобраться в причинах трагедии. Начато расследование произошедшего, полицейские временно отстранены от работы.

«Барракас Сентраль» объявил трехдневный траур в память о Гонсалесе. Клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Аргентины по футболу.