Опальный миллиардер из США купил особняк рядом с резиденцией Елизаветы II

Опальный миллиардер из США, основатель инвестфонда Apollo Global Management Леон Блэк, которого российская модель Гузель Ганиева обвинила в изнасиловании и домогательствах, приобрел особняк в Великобритании. Новое владение предпринимателя расположено в одном из самых дорогих районов Лондона, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Материалы по теме Любимому курорту богачей предсказали исчезновение. Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти? Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд

Резиденция под названием Eaton Square находится в элитном районе Белгравия в 15 минутах ходьбы от Букингемского дворца — официальной лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II. Несколько десятилетий назад в доме проживал бывший премьер-министр страны Стэнли Болдуин. Блэк отдал за объект примерно 21 миллион фунтов стерлингов (более двух миллиардов рублей) — на два миллиона ниже запрашиваемой цены.

Резиденция включает в себя просторную квартиру и смежный дом. По данным The New York Post, в общей сложности там располагаются шесть спален, столовая и гостиные с выходом на террасу. Интерьер комнат выполнен в пастельных тонах с яркими акцентами в виде дивана малинового цвета и ковров с активным узором.

Модель Гузель Ганиева подала в суд на Леона Блэка в июне 2021-го, обвинив его в изнасиловании после знакомства в 2008 году. Вскоре финансист назвал обвинения ложными и заявил, что модель сама вымогала у него деньги, шантажируя раскрытием чувствительных для него сведений.