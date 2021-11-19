Курс евро вырос до 82,99 рубля

Курс евро на момент открытия торгов Московской биржи вырос на 12,5 копейки до 82,99 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Об этом сообщает ТАСС.

Курс доллара по отношению к рублю остался прежним и составил 73,05 рубля.

Ранее стало известно, что курс биткоина упал почти на пять процентов за сутки. Цена самой популярной криптовалюты опустилась до 57,3 тысячи долларов — это антирекорд с 28 октября.

В начале ноября биткоин бил рекорды по стоимости. 10 ноября первая криптовалюта достигла максимума в 69 тысяч долларов. Эксперты ожидали, что биткоин продолжит рост, а его стоимость к концу 2021 года составит 100 тысяч долларов.

