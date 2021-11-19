Назван способ распознать и вылечить фурункул

Заведующий хирургическим отделением клиники «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге, врач-хирург высшей категории, член Российского общества хирургов Михаил Желнинов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал способ распознать фурункул, а также рассказал о методах его лечения.

По словам специалиста, фурункул можно выявить по различающимся от обычного прыща фазам развития. Он может появиться на грязных участках кожи у человека или из-за трения. По словам медика, если он не вызывает болезненных ощущений, это означает, что фурункул пройдет самостоятельно в течение пяти-шести дней, но, если наблюдаются повышение температуры или недомогание, — необходимо срочно обратиться к хирургу.

«Фурункул проходит следующие фазы развития: инфильтрация или отек — до четырех суток, нагноение, расплавление некротических масс с прорывом гнойного содержимого и отхождение так называемого стержня, собственно, некротизированного волосяного фолликула — пятые–шестые сутки, стадия заживления (рубцевания), образование соединительной ткани», — объяснил врач.

Он отметил, что сроки могут меняться в зависимости от реактивности организма и объема поражения. Хирург заявил, что пораженные участки кожи нужно обрабатывать антисептиком и изолировать ее от окружающей среды. Также он предостерег от выдавливания содержимого фурункула до его созревания, поскольку это может вызвать распространение воспаления. Специалист призвал не пользоваться народными средствами для его лечения.

Ранее сотрудница лондонской клиники Harley Street Dental Studio назвала главные ошибки при избавлении от прыщей на коже. В первую очередь доктор порекомендовала не удалять воспаления, а наносить на них средства, которые способствуют их уменьшению и исчезновению. Вдобавок дерматолог подчеркнула, что не стоит злоупотреблять кислотами для ухода, поскольку они могут спровоцировать избыточную выработку кожного сала, что приведет к еще большему появлению прыщей.