Apple изобрела стеклянный iPhone

Компания Apple запатентовала стеклянные гаджеты — iPhone, Apple Watch и прочие устройства. Об этом сообщает издание Patently Apple.

В заявке, зарегистрированной Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO), описывается устройство смартфона с цельностеклянным корпусом. Согласно документам, инженеры Apple демонстрируют iPhone, корпус которого целиком изготовлен из стекла. Специалисты уточняют, что благодаря выбору данного материала всю поверхность телефона можно сделать сенсорной, таким образом фактически «обернув» дисплей вокруг гаджета.

В презентации изобретения говорится о технологии, которая позволяет сделать в корпусе перфорации для динамиков и микрофона. Программное обеспечение iPhone будет выводить картинку на экран в зависимости от того, какой стороной пользователь держит устройство.

Документ также охватывает другие гаджеты, корпус которых изготовлен из стекла. К ним относятся часы Apple Watch и компьютер Mac Pro в различных исполнениях. Патент Apple был зарегистрирован в середине ноября.

В начале осени энтузиасты обнаружили на сайте USPTO заявку Apple, описывающую концепцию компьютера iMac, изготовленного из цельного куска стекла. Девайс имеет дисплей и клавиатуру, расположенные на единой подложке.