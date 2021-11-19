Раскрыты обстоятельства увольнения замминистра спорта за нарушение обязанностей

Mash: замминистра спорта Машкова не оформила командировку на женский форум и была уволена

Заместитель министра спорта Ксения Машкова могла быть уволена из-за прогула. Обстоятельства ее увольнения раскрыл Telegram-канал Mash.

По информации источника, в октябре этого года Машкова поехала на Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге, однако не оформила командировку. Начальство расценило действия Машковой как прогул и освободило ее от должности за однократное грубое нарушение обязанностей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об увольнении Машковой 18 ноября согласно подпункту «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ». В этом законе прописано, что госслужащий может быть уволен в случае прогула, то есть отсутствия на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.

Машкова имеет юридическое образование. Она заняла пост замминистра спорта в 2020 году. В этом же году главой ведомства стал Олег Матыцин.