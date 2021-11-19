Обвиняемому в убийстве двух девочек в Рыбинске назначили новую экспертизу

В Ярославле назначена третья экспертиза обвиняемому в убийстве двух сестер в Рыбинске

Ярославский областной суд назначил повторную психиатрическую экспертизу обвиняемому в убийстве двух девочек из Рыбинска россиянину Виталию Молчанову. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, решение о проведении экспертизы было принято во время очередного судебного заседания по уголовному делу, в связи с чем его перенесли. Дата следующего заседания пока не определена. По-видимому, это случится после получения результатов медицинского исследования. Эта экспертиза для обвиняемого станет третьей с момента ареста, две предыдущие провели в Ярославле и Санкт-Петербурге.

19 сентября 2020 года Рыбинский городской суд арестовал Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух сестер 8 и 13 лет. Мать девочек познакомилась с мужчиной в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерями. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла детей мертвыми. На телах сестер-школьниц были множественные ножевые ранения. Следователи установили, что девочки подверглись сексуальному насилию.

После этого подозреваемый скрылся — оперативники обнаружили его при прочесывании местности.