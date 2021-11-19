Звезда «Счастливы вместе» лишился жилья из-за пандемии COVID-19

Российский актер Виктор Логинов, сыгравший одну из главных ролей в комедийном телесериале «Счастливы вместе», лишился дома из-за пандемии COVID-19. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам звезды, на его благосостоянии пандемия «сказалась печальным образом», хотя он получал ежемесячные выплаты от государства в размере 12,5 тысячи рублей. «Пришлось продать кое-что из накопившихся ненужных вещей, — посетовал артист. — У меня был дом, в который мы крайне редко ездили, совсем не на Рублевке — в Тульской области. Мне пришлось его продать».

Кроме того, Логинов вынужденно продал парковочное место. «Это было связано с тем, что не было работы. Но мы как-то выжили», — сообщил он.

Актер рассказал, что он хорошо зарабатывал в период съемок сериала «Счастливы вместе», смог купить квартиру, машину, дом, недвижимость в Болгарии. «Вся эта жировая подушка, остатки ее были как раз в пандемию, дожиралась совершенно спокойно, — отметил Логинов. — Я не делаю никаких вкладов, никуда не инвестировал, никакого бизнеса не завел, потому что бизнесмен из меня, как из одного дела пуля. Я не умею вести бизнес совершенно».

Летом 2021-го актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Смирнова умерла после заражения коронавирусом. Ей было 60 лет.