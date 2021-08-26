Звезду сериала «Счастливы вместе» обокрали на 200 тысяч рублей

У актрисы Натальи Бочкаревой украли запчасти от автомобиля на 200 тысяч рублей

Российскую актрису Наталью Бочкареву обокрали в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

41-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» обратилась в полицию и рассказала, что на ночь оставила свой автомобиль Mercedes G-Class на парковке около дома на улице Бочкова. Утром артистка обнаружила, что неизвестные похитили дорогие запчасти и значок Mercedes.

Как заявил источник в правоохранительных органах, ущерб от действий воров составил 200 тысяч рублей. Уже возбуждено уголовное дело о краже. Полицейские изучают улики и записи с камер видеонаблюдения.

В 2019 году Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала. Актрису задержали с кокаином. На нее завели дело о незаконном хранении наркотиков. На ролике, который появился в сети, видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства».

20 января 2020 года стало известно, что уголовное дело в отношении актрисы было прекращено. Бочкареву обязали выплатить 30 тысяч рублей.