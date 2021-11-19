Появились подробности задержания полицейскими в России 14-летней школьницы

В Санкт-Петербурге задержавшие 14-летнюю школьницу полицейские за якобы переход дороги в неположенном месте знали о ее возрасте. Когда девочку силой заталкивали в машину, рядом находилась мать ее одноклассницы. Такие подробности привел в разговоре с телеканалом «360» отец пострадавшего ребенка.

Мужчина пояснил, что в момент задержания общался с правоохранителями по телефону. «Они не имеют права применять силу. Ситуация катастрофическая, так вообще нельзя поступать», — заявил отец 14-летней школьницы.

В ситуации с задержанием подростка уже разбираются компетентные органы и уполномоченный по правам ребенка в Петербурге, уточнил мужчина.

Кроме того, в отношении полицейских, применивших силу к ребенку, завели уголовное дело.

Ранее мать пострадавшей опубликовала видео грубого задержания. Она заявила, что ребенка довели до истерики. На кадрах видно, как трое полицейских затаскивают школьницу в машину. При этом школьница кричит и оказывает сопротивление. Женщина, которая стала свидетельницей происходящего, на видео говорит правоохранителям, что напишет на них жалобу, но полицейские не реагируют.

