Названы районы Москвы с резко подорожавшими квартирами для богатых

РБК: квадратный метр жилья бизнес-класса сильнее всего подорожал за год в районе Беговой

Район Беговой оказался лидером в старой Москве по темпам роста цен на жилье в новостройках бизнес-класса. Резкое подорожание квартир для богатых за год отметили аналитики ЦИАН, передает РБК.

С ноября 2020 года квадратный метр элитной недвижимости на первичном рынке в этом районе подорожал сильнее всего — на 86 процентов до 557,1 тысячи рублей. Второе место по приросту стоимости занял район Ростокино — там «квадрат» жилья подорожал на 49 процентов до 441,7 тысячи рублей.

На третьем месте аналитики назвали район Алексеевский (на 44 процента до 401 тысячи рублей), а четвертое место разделили Щукино и Покровское-Стрешнево с годовым увеличением цены на 41 процент — до 370,5 и 312,4 тысячи рублей соответственно.

Меньше всего квадратный метр элитного жилья подорожал в Даниловском (на 22 процента до 406,7 тысячи рублей) и Басманном (на 26 процентов до 449,8 тысячи рублей) районах, а также в Раменках (на 28 процентов до 413,7 тысячи рублей).

По оценкам ЦИАН, на первичном рынке старой Москвы около 12 тысяч квартир и апартаментов бизнес-класса. Средняя по городу цена квадратного метра такого типа недвижимости выросла за год на 29 процентов и достигла 385,5 тысячи рублей.

Ранее аналитики определили районы Москвы с самым подорожавшим жильем во «вторичках». Лидером стало Крылатское — цена квадратного метра там повысилась на 46 процентов до 292,3 тысячи рублей. За ним следуют Мещанский район с 45 процентами роста (499,2 тысячи рублей) и Алтуфьевский с 44 процентами (245,7 тысячи рублей).