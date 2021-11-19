Грызуны оказались опасными переносчиками неизвестных науке коронавирусов

Согласно исследованию, опубликованному в PLOS Computational Biology, некоторые предковые грызуны, вероятно, могли неоднократно заражаться SARS-подобными коронавирусами и приобрели позднее устойчивость к ним. Авторы работы, ученые из Принстонского университета (США), называют современных грызунов естественным резервуаром для неизвестных науке вирусов, потенциально способных вызывать опасные респираторные заболевания у человека.

SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19, имеет зоонозное происхождение, то есть изначально циркулировал среди животных, но затем научился заражать человека. Предыдущие исследования показали, что китайские подковообразные летучие мыши являются хозяевами многочисленных SARS-подобных вирусов, при этом у них не проявляются сильных симптомов заболеваний. Обнаружение других потенциальных переносчиков коронавирусов, имеющих устойчивость к патогенам, важно для предупреждения перехода новых патогенов на человека.

Ученые провели поиск рецепторов ACE2 среди множества видов млекопитающих. ACE2, находящийся на поверхности клеток, используется коронавирусом SARS-CoV-2 для прикрепления и последующего проникновение внутрь клеток. Оказалось, что у приматов имеются консервативные (мало изменяющиеся с эволюцией) аминокислотные последовательности в тех участках ACE2, что связываются с коронавирусом. Однако у грызунов эти участки, наоборот, отличаются высоким разнообразием, что может способствовать высокой скорости эволюции SARS-подобных вирусов.