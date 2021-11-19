Россиянам напомнили о наказании за сбитых на дороге животных

Автоюристы Панченко и Славнов: за сбитое животное на трассе грозит штраф или лишение прав

Автоэксперт, правозащитник Юрий Панченко и автоюрист Дмитрий Славнов рассказали россиянам о наказании за сбитых на трассе животных. Водителю в подобной ситуации грозит штраф от 200 до 80 000 рублей, пишет URA.RU.

Панченко напомнил, что все животные относятся к охотничьим угодьям, поэтому в случае происшествия с ними наносится ущерб непосредственно угодью. За сбитых на дороге волков или лис предполагается штраф в размере 200-300 рублей, а за лося — 80 000 рублей.

«Находится ли животное в красной книге, особой разницы для приказа, который регламентирует штрафы, нет, поскольку нанесен ущерб государству. Все животные, у которых нет физических или юридических хозяев, принадлежат государству. Если покинуть место ДТП, то автомобилиста ждет от года до полутора лет лишения прав, или арест до 15 суток», — подчеркнул специалист.

Славнов добавил, что при ДТП с лесным животным в первую очередь следует вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы те зафиксировали повреждения автомобиля и сбитого зверя, а затем обратились в лесоохрану.

«Если водитель после аварии покинул место ДТП, то по статье 12.27 части 2 ему будет грозить от года до полутора лет лишения прав», — уточнил автоюрист.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, сообщил о желании купить лосиху и выпустить ее на волю в Саратовской области. Он назвал увеличение поголовья диких парнокопытных возле поселка Лысые горы своей задачей.

В ночь с 28 на 29 октября полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства остановили машину Рашкина в Саратовской области. В багажнике они обнаружили труп лося. Сначала коммунист говорил, что увидел тушу животного, после чего захотел передать ее сотрудникам правоохранительных органов. Позже он сам признался в убийстве животного. Рашкину грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет.