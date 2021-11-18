Охотники оценили версию Рашкина о случайном убийстве лося

В Комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области усомнились, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин по ошибке убил лося. Такую оценку его версии они дали в разговоре с «Секретом фирмы».

Там подчеркнули, что перепутать кабана и лося практически невозможно, учитывая, что Рашкин на охоте пользовался тепловизором. По словам официального представителя комитета Александра Гаврилова, у этих животных абсолютно разный рост. «Где у лося только заканчиваются ноги, у кабана уже голова заканчивается», — уточнил он.

В регионе уже бывали случаи, когда охотники якобы путали животных. «Чаще всего этого происходит, когда у человека есть разрешение на добычу, например, зайца, а он по факту охотится на кабана», — заключил Гаврилов.

18 ноября депутат опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве лося в Саратовской области. Он рассказал, что перепутал лося с кабаном. Рашкин увидел животное через три часа после начала охоты и решил убить его, для чего достал из машины треногу и карабин, а после — зарядил оружие.

17 ноября генпрокурор России Игорь Краснов внес в Госдуму представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Данный вопрос будет рассматриваться 22 или 23 ноября.