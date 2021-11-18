Рашкин заявил о готовности купить лосиху и выпустить ее на природу

Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что готов купить лосиху и выпустить ее на волю в Саратовской области. Такое заявление политик сделал в эфире «Первого канала».

Он уточнил, что увеличение поголовья диких парнокопытных в окрестностях поселка Лысые горы теперь является одной из его задач. Ранее в видеообращении, которое он опубликовал на своем Youtube-канале, Рашкин рассказал, что «уже попытался найти хозяйство, где можно было бы приобрести лосей для того, чтобы хоть как-то компенсировать невольно причиненный ущерб природе».

В ночь с 28 на 29 октября машину Валерия Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили труп лося. Коммунист сначала говорил, что увидел тушу животного, после чего захотел передать ее сотрудникам правоохранительных органов. Позднее он сам признался в убийстве животного.

Подозреваемому в незаконной охоте Рашкину грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет. Генеральный прокурор России Игорь Краснов просит привлечь депутата к административной ответственности по части первой статьи 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и по части второй статьи 258 УК России («Незаконная охота»). Также 17 ноября генпрокурор России внес в Госдуму представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.