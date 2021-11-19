Ургант пошутил про желание футболиста «Спартака» уменьшить зарплату

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высказался о желании полузащитника сборной России и московского «Спартака» Романа Зобнина уменьшить свою заработную плату.

Ургант заявил, что если зрители старшего поколения могут назвать футболиста сумасшедшим, то создатели шоу считают иначе. «Размещаем его фотографию на нашем компьютере. Мы считаем, что он святой. Фотография, кстати, сделана на тренировке», — пошутил ведущий, прикрепив фото с Зобниным в виде ангела.

Журналист Илья Казаков сообщил о разговоре Зобнина с руководством «Спартака» 18 ноября. Отмечалось, что футболист обосновал желание тем, что получает незаслуженно много. Зарплата хавбека, составлявшая около трех миллионов евро в год, должна была сократиться до двух миллионов по трехлетнему контракту.

Контракт Зобнина со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах и отметился двумя голами.