Названы самые часто воруемые детали машин

Страховая компания «Согласие»: с автомобилей чаще всего воруют эмблемы, зеркала и колеса

Страховая компания «Согласие» назвала детали, которые чаще всего воруют с автомобилей. По оценкам экспертов, в 2021 году это эмблемы Mercedes-Benz, зеркала и колеса, передает РИА Новости.

Больше четверти случаев краж (26 процентов) пришлось именно на эту марку, каждый десятый злоумышленник снимал с машины эмблему. Треть краж пришлась на зеркала, 12 процентов — на колеса. Также похищают антенны, фары, видеорегистраторы, датчик экстренного торможения, ручки дверей, дворники, камеры заднего вида и другие детали и предметы.

«В отдельных случаях противоправные действия третьих лиц — это ущерб во время похищения предметов в самой машине. Так, воры наносили повреждения транспортным средствам, когда брали оттуда чужие ноутбуки, деньги, сумки или рюкзаки», — рассказали эксперты.

Самые крупные страховые суммы получили клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Так, в столице владельцу Porsche Cayenne выплатили 435 тысяч рублей после хищения фар.

В Екатеринбурге автомобилисту компенсировали 400,4 тысячи рублей за снятые колеса с Nissan X-Trail, а в Лосиноостровском районе Москвы за украденные зеркала Lexus NX страховка составила 200,7 тысяч рублей.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев заявил, что россиянам не следует самостоятельно заниматься улучшением характеристик транспортного средства. Без помощи специалистов лучше осуществлять только штатные операции, предусмотренные автопроизводителем.

