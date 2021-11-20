В Китае опубликовали фото из чата пропавшей теннисистки-чемпионки

Китайский журналист Шен Шивэй опубликовал фото, якобы присланные ему в чате теннисисткой Пэн Шуай, которую считают пропавшей. Пост доступен в Twitter.

На снимках китаянка сидит на полу в комнате, заставленной мягкими игрушками. Также на одном из фото Шуай позирует с котом. Пользователи, а также западные СМИ не считают предоставленные снимки доказательством безопасности спортсменки. Аккаунт Шивэя в Twitter помечен как аккаунт государственного медиа.

Ранее 19 ноября глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил, что организация может отказаться от проведения соревнований в Китае, если власти не расскажут о местонахождении теннисистки-чемпионки.

18 ноября китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо от имени Шуай, где она отрекалась от обвинений в адрес бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. В WTA не считают, что это сообщение самой спортсменки и требуют независимых доказательств. По версии западных СМИ и самой организации, исчезновение теннисистки связано с реакцией на обвинения со стороны китайских властей.

Скандал разгорелся в начале ноября. Шуай выдвинула обвинения против Гаоли в китайской соцсети Weibo. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад. Она завершила карьеру в 2015 году.