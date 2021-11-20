Российские фигуристы выиграли этап Гран-при во Франции

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли этап Гран-при в Гренобле

Отечественные фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лучшими в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при во французском Гренобле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бойкова и Козловский по итогам двух программ набрали 216,96 балла. Они опередили другую российскую пару — Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева. Третью строчку заняли представители США Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер.

Благодаря победе в Гренобле, Бойкова и Козловский пробились финал Гран-при. Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, также гарантировали себе участие в решающем этапе.

Ранее 20 ноября в одиночном катании россиянка Анна Щербакова одержала победу на этапе в Гренобле. Второе место также заняла представительница России Алена Косторная.