Российские фигуристки стали лидерами в короткой программе на этапе Гран-при

Фигуристка Анна Щербакова стала лидером в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле

Российская фигуристка Анна Щербакова стала лидером после короткой программы на пятом этапе Гран-при во французском Гренобле. Трансляция велась на сайте Первого канала.

Спортсменка набрала за прокат 77,94 балла. На втором месте расположилась ее соотечественница Алена Косторная с 76,44 балла. Третье место заняла еще одна россиянка Ксения Синицына, в активе которой 69,89 балла.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу, 20 ноября. Соревнования начнутся в 15:00 по московскому времени.

В этом сезоне Щербакова одержала победу на этапе Гран-при в Италии, набрав по итогу двух программ 236,78 балла. Косторная заняла третье место на этапе в Канаде, где выиграла россиянка Камила Валиева. Все эти спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе.