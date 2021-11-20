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Фигуристка Щербакова выиграла Гран-при Франции

Российская фигуристка Анна Щербакова победила на Гран-при Франции с 229,69 балла
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Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей на пятом этапе Гран-при во французском Гренобле. Трансляция велась на сайте Первого канала.

Спортсменка набрала по итогам двух программ 229,69 балла. На втором месте расположилась ее соотечественница Алена Косторная с 221,85 балла. Третье место заняла японка Вакаба Хигучи, в активе которой 204,91 балла.

После короткой программы три российские фигуристки были лидерами. Щербакова занимала первое место, набрав 77,94 балла. На втором месте располагалась Косторная, на третьем еще одна россиянка Ксения Синицына.

В этом сезоне Щербакова одержала победу на этапе Гран-при в Италии, набрав по итогу двух программ 236,78 балла. Косторная заняла третье место на этапе в Канаде, где выиграла россиянка Камила Валиева. Все эти спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе.

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