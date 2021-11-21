Александр Большунов вошел в состав сборной России по лыжным гонкам на первый этап КМ

Чемпион мира Александр Большунов вошел в состав сборной России на первый этап Кубка мира в финском городе Рука. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Помимо Большунова, в соревнованиях примут участие россияне Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Евгений Белов, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Бессмертных. Этап Кубка мира пройдет с 26 по 28 ноября.

Большунов 14 ноября рассказал, что не тренируется в полную силу из-за перенесенной в октябре операции на челюсти. Изначально планировалось, что россиянин сможет вернуться к полноценной подготовке к сезону через десять дней.

Большунов является действующим обладателем Кубка мира. 24-летний россиянин также стал первым в соревнованиях в позапрошлом сезоне.