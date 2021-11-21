ЦСКА сыграл вничью с «Химками»

ЦСКА и «Химки» не выявили победителя в матче 15-го тура РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Красно-синие остались в меньшинстве в начале встречи. За нарушение правил в штрафной с поля был удален бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс. «Химки» не сумели реализовать пенальти: нападающий Кемаль Адеми не попал в створ ворот Игоря Акинфеева.

В оставшееся время матча команды друг другу голов не забили и не выявили победителя. ЦСКА после 15 матчей расположился на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Химки» — один из аутсайдеров чемпионата. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице.

Встреча с «Химками» стала для Акинфеева 800-м матчем в карьере. Также он установил рекорд чемпионатов России и СССР, выйдя на поле в 500-й раз в рамках национальных первенств.