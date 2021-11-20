«Спартак» проиграл «Краснодару»

«Краснодар» оказался сильнее московского «Спартака» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Красно-белые проиграли в гостевом матче чемпионата России. «Спартак» пропустил уже на 16-й минуте матча. Счет открыл колумбийский форвард «быков» Джон Кордоба. Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. В обоих случаях голы были забиты с пенальти. У «Спартака» отличился форвард Александр Соболев. В составе «Краснодара» забитым мячом отметился Гжегож Крыховяк. Итоговый счет — 2:1 в пользу «быков».

После 15 матчей РПЛ «Спартак» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата. Краснодар претендует на попадание в еврокубки. Быки занимают пятую строчку РПЛ и отстают от четвертой команды чемпионата — «Локомотива» — на одно очко.

«Локомотив» ранее потерпел поражение. Москвичи уступили дома «Ахмату» со счетом 1:2.