Названы кандидаты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» ищет замену норвежцу Оле-Гуннару Сульшеру, который ранее покинул пост главного тренера клуба. Об этом сообщает Sky Sports.

«Красные дьяволы» хотели бы видеть у руля команды Маурисио Почеттино. Однако, манкунианцы осознают, что им в ближайшее время не удастся переманить специалиста, который в данный момент руководит «Пари Сен-Жермен». Основными кандидатами на пост Sky Sports называет французского специалиста Зинедина Зидана, известного по работе в «Реале», Брендана Роджерса из «Лестер Сити» и нидерландца Эрика тен Хага, который возглавляет «Аякс».

Об уходе Сульшера с поста стало известно ранее 21 ноября. По информации СМИ, руководство приняло решение расстаться со специалистом также и учитывая настроение португальского лидера команды Криштиану Роналду, который был разочарован последними выступлениями команды.

Поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4 стало последним матчем для Сульшера. После игры руководство манкунианцев провело экстренное заседание, в ходе которого было принято решение избавиться от тренера.

Сульшер — бывший игрок «Юнайтед». Он возглавил клуб в декабре 2018-го. Тогда он был назначен исполняющим обязанности. С марта 2019-го норвежец руководил командой на постоянной основе.